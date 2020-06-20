АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Бруну Гама (55-я минута) и Николас Мартинес (75), у хозяев поля отличились Серхио Араужо (62) и Нелсон Оливейра (86, пен.).

Отметим, что АЕК продлил свою серию без поражений до 11 матчей.

После этой игры АЕК с 55 очками опустился на третью строчку в турнирной таблице чемпионата, «Арис» с 40 очками занимает пятое место.

В следующем туре АЕК дома сыграет с «Олимпиакосом», а «Арис» на своем поле встретится с ПАОКом.