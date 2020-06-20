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20 июня 23:29
автор: Ефимов Андрей

АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»

Футболисты АЕКа ушел от поражения в домашнем матче с «Арисом», который состоялся рамках 29-го тура чемпионата Греции.

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Бруну Гама (55-я минута) и Николас Мартинес (75), у хозяев поля отличились Серхио Араужо (62) и Нелсон Оливейра (86, пен.).

Отметим, что АЕК продлил свою серию без поражений до 11 матчей.

После этой игры АЕК с 55 очками опустился на третью строчку в турнирной таблице чемпионата, «Арис» с 40 очками занимает пятое место.

В следующем туре АЕК дома сыграет с «Олимпиакосом», а «Арис» на своем поле встретится с ПАОКом.

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