«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и обошел «Севилью» в борьбе за третье место

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Вальядолид» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 81-й минуте ударом головой Витоло после подачи углового и скидки Диего Косты.

«Атлетико» набрал 52 очка и поднялся на третье место, обойдя «Севилью» по дополнительным показателям. Команда Диего Симеоне впервые во втором круге чемпионата одержала две победы подряд. Андалусцы же в пятницу сыграли на своем поле вничью 0:0 с «Барселоной».

«Вальядолид» занимает 15-е место, имея 33 очка.

23 июня состоятся матчи «Леванте» – «Атлетико» и «Вальядолид» – «Хетафе».