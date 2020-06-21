Геннадий Нижегородов: Со стороны руководства «Локомотива» неправильно было увольнять тренера сейчас

Бывший защитник «Локомотива» Геннадий Нижегородов рассказал о том, как относится к уходу Юрия Семина из московского клуба.

«Очень удивился, – сообщил Нижегородов в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Команда шла на втором месте. На чемпионство претендовать сложно, но в борьбе за место в Лиге чемпионов «Локомотив» – фаворит. И вдруг Семина уволили без объяснения причин. Не знаю всей ситуации внутри клуба, но доверяю словам Палыча в его интервью после отставки – думаю, все так и есть. Со стороны руководства «Локомотива» неправильно было увольнять тренера сейчас. Нужно было доработать сезон и садиться за стол переговоров».

Руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным. 1 июня новым главным тренером команды официально стал Марко Николич.

Сегодня «Локомотив» в рамках 23-го тура проведет первый матч после 3-месячной паузы. Домашняя игра железнодорожников против «Оренбурга» начнется в 17:30 по московскому времени.