В «Динамо» подтвердили COVID-19 у трех футболистов. 27 июня команда собирается сыграть с ЦСКА

Московское «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу переноса выездного матча команды против «Краснодара».

«По итогам полученных накануне утром результатов планового тестирования игроков и сотрудников команды на СOVID-19, наличие коронавируса было выявлено у трех футболистов - Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, – сказано в сообщении. – Они отправлены на 2-х недельный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.

ФК «Динамо-Москва» незамедлительно уведомил о результатах тестирования и принятых мерах РФС, РПЛ и футбольный клуб «Краснодар».

Мы оперативно получили официальный ответ от руководства краснодарцев о согласии перенести календарный матч 23 тура РПЛ с запланированной даты 21 июня на резервный день.