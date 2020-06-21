В «Динамо» подтвердили COVID-19 у трех футболистов. 27 июня команда собирается сыграть с ЦСКА

Московское «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу переноса выездного матча команды против «Краснодара».
«По итогам полученных накануне утром результатов планового тестирования игроков и сотрудников команды на СOVID-19, наличие коронавируса было выявлено у трех футболистов - Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, – сказано в сообщении. – Они отправлены на 2-х недельный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.
ФК «Динамо-Москва» незамедлительно уведомил о результатах тестирования и принятых мерах РФС, РПЛ и футбольный клуб «Краснодар».
Мы оперативно получили официальный ответ от руководства краснодарцев о согласии перенести календарный матч 23 тура РПЛ с запланированной даты 21 июня на резервный день.
Понимая, что такое решение не могло быть простым как чисто с футбольной точки зрения, так и в свете резонансных событий последних дней, хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту ФК «Краснодар» Сергею Николаевичу Галицкому за жест доброй воли, за человеческое и спортивное благородство.
В субботу утром в целях проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий члены нашей команды, за исключением тех, у кого ранее подтвердилось наличие вируса, еще раз прошли углубленное тестирование. Все результаты – отрицательные.
Сегодня Бюро Исполкома РФС по итогам экстренного совещания утвердило предложение РПЛ о переносе даты проведения матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. Благодарим руководство Российского футбольного союза и Российской Премьер-лиги за конструктивный подход к решению сложившейся ситуации.
Таким образом, ближайшая игра нашей команды состоится 27 июня в 19:00 против ЦСКА на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Дополнительная информация о порядке проведения этого матча будет сообщена позднее».
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко, а «Динамо» – седьмое (30).