Гилерме: Игра с «Оренбургом» была необычной по многим причинам

- Игра была необычной по многим причинам. Мы имели много моментов, но почему-то не очень много реализовали, - приводит слова Гилерме «Матч ТВ»

Напомним, игра с «Оренбургом» стала дебютной для главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Кроме этого команды заканчивали встречу в неполных составах: у «Локомотива» был удален нападающий Рифат Жемалетдинов, у «Оренбурга» - полузащитник Даниэль Мишкич и защитник Андрей Малых.

Отметим, что в компенсированное время матча форвард железнодорожников Антонио Эдер не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-м месте.