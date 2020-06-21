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21 июня 21:00
автор: Ефимов Андрей

Гилерме: Игра с «Оренбургом» была необычной по многим причинам

Вратарь «Локомотива» поделился впечатлениями от матч против «Оренбурга» (1:0).

- Игра была необычной по многим причинам. Мы имели много моментов, но почему-то не очень много реализовали, - приводит слова Гилерме «Матч ТВ»

Напомним, игра с «Оренбургом» стала дебютной для главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Кроме этого команды заканчивали встречу в неполных составах: у «Локомотива» был удален нападающий Рифат Жемалетдинов, у «Оренбурга» - полузащитник Даниэль Мишкич и защитник Андрей Малых.

Отметим, что в компенсированное время матча форвард железнодорожников Антонио Эдер не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-м месте.

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