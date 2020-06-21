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21 июня 23:33
автор: Ефимов Андрей

Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».

- Отмечу положительный момент: было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с «Ростовом». Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит. Даже когда забивал, было видно, что ему стыдно за происходящее на поле, - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи» вошли 18 человек из клубной академии. Матч завершился победой сочинской команды со счетом 10:1, а Кокорин в этой игре записал на свой счет хет-трик.

Ранее Червиченко заявил, что смена клуба пойдет Кокорину на пользу, отметив, что «деньги деньгами, но лучше быть там, где станешь яркой звездой и игроком номер один».

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