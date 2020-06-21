Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле

- Отмечу положительный момент: было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с «Ростовом». Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит. Даже когда забивал, было видно, что ему стыдно за происходящее на поле, - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи» вошли 18 человек из клубной академии. Матч завершился победой сочинской команды со счетом 10:1, а Кокорин в этой игре записал на свой счет хет-трик.

Ранее Червиченко заявил, что смена клуба пойдет Кокорину на пользу, отметив, что «деньги деньгами, но лучше быть там, где станешь яркой звездой и игроком номер один».