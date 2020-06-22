«Бавария» предложила «Манчестер Сити» 40 миллионов евро за трансфер Сане

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «Бавария» предложила английскому клубу 40 миллионов евро за трансфер нападающего.

При этом отмечается, что Сане либо перейдет в «Баварию» этим летом по сниженной цене, либо в следующем, но уже в качестве свободного агента.

Ранее «Манчестер Сити» требовал за переход Сане не менее 50 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт левого вингера рассчитан до лета 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 80 миллионов евро.