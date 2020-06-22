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22 июня 10:25
автор: Ефимов Андрей

Микаэль Брага: Были бы для РФС форс-мажором война или вторжение инопланетян?

Итальянский журналист Gazzetta dello Sport прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» и «Сочи» - «Ростов».

- То, что матч «Сочи» – «Ростов» не перенесли, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли… Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то были бы форс-мажором война или вторжение инопланетян? – цитирует журналиста «Евро-футбол.ру».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся команды на перенос или нет. Позже экс-президент «Локомотива» Николай Наумов также заявил, что подобные ситуация нельзя оставлять на откуп клубам. Кроме этого бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил, что руководство РПЛ должно было волевым решением перенести матч «Сочи» - «Ростов», а не доводить ситуацию до абсурда.

Напомним, что в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек из клубной академии.

В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением, выразив надежду, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении сезона, а также отметив, что речи об остановке чемпионата не идет.

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