ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июня 19:11
автор: Шарафудинов Виктор

Серхио Рамос избежал серьезной травмы, но может пропустить матч «Реал» – «Мальорка»

В воскресенье капитан мадридского клуба повредил колено.

Испанская газета AS сообщила новые подробности о состоянии здоровья капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Вчера 21 июня 34-летний центральный защитник получил повреждение колена по ходу выездного матча против «Реала Сосьедада» и был заменен на 60-й минуте.

Врачи мадридского клуба исключили риск серьезной травмы и воздержались от проведения углубленного обследования. Тем не менее, Рамос может пропустить игру 24-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Мальорка», которая состоится в среду 24 июня.

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, а Рамос открыл счет в этой встрече, реализовав пенальти.

Благодаря победе в Сан-Себастьяне команда Зинедина Зидана вышла в лидеры чемпионата. У мадридцев столько же очков, сколько у «Барселоны», но они опережают каталонцев за счет преимущества по личным встречам (ничья 0:0 в гостях и победа 2:0 дома).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ливерпульское дерби закончилось миромМатч «Краснодара» и «Динамо» под угрозой«Спартак» без аншлага. Красно-белые провели первый матч после вынужденной паузыРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"
Обольский может продолжить карьеру в Испании
30 июня у 23-летнего нападающего заканчивается контракт с московским «Динамо».
22.06.2020 20:20
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Дмитрий Селюк: Гончаренко пора перестать позорить ЦСКА
Известный футбольный агент раскритиковал тренера армейцев за игру против «Зенита».
22.06.2020 19:24
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Серхио Рамос избежал серьезной травмы, но может пропустить матч «Реал» – «Мальорка»
В воскресенье капитан мадридского клуба повредил колено.
22.06.2020 19:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
У «Ростова» нет претензий к «Сочи», но клуб недоволен действиями руководства РПЛ
В прошлую пятницу ростовчане юношеским составом проиграли 1:10, не добившись переноса.
22.06.2020 18:31
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Денис Глушаков: Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова»
Матч «Ахмат» – «Сочи» состоится 26 июня.
22.06.2020 18:19
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко
Официальная причина – плохое самочувствие главного тренера.
22.06.2020 17:55
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Аталанта» выкупила у «Челси» права на бывшего полузащитника «Спартака» Пашалича
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
22.06.2020 17:44
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Суд увеличил алименты, которые должен выплачивать Тарасов своей бывшей жене
Футболист «Рубина» добивался снижения суммы выплат.
22.06.2020 17:30
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Переболевший коронавирусом Погребняк приступил к тренировкам в общей группе (фото)
В нынешнем сезоне 36-летний нападающий «Урала» забил 2 мяча в 12 матчах РПЛ.
22.06.2020 17:05
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Анчелотти подозревают в сокрытии налогов на 1 миллион евро
В Испании ведут расследование в отношении бывшего тренера «Реала», который сейчас работает в «Эвертоне».
22.06.2020 16:57
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика