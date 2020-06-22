Серхио Рамос избежал серьезной травмы, но может пропустить матч «Реал» – «Мальорка»

Испанская газета AS сообщила новые подробности о состоянии здоровья капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Вчера 21 июня 34-летний центральный защитник получил повреждение колена по ходу выездного матча против «Реала Сосьедада» и был заменен на 60-й минуте.

Врачи мадридского клуба исключили риск серьезной травмы и воздержались от проведения углубленного обследования. Тем не менее, Рамос может пропустить игру 24-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Мальорка», которая состоится в среду 24 июня.

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, а Рамос открыл счет в этой встрече, реализовав пенальти.

Благодаря победе в Сан-Себастьяне команда Зинедина Зидана вышла в лидеры чемпионата. У мадридцев столько же очков, сколько у «Барселоны», но они опережают каталонцев за счет преимущества по личным встречам (ничья 0:0 в гостях и победа 2:0 дома).