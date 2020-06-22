17-летний вратарь «Ростова» Попов примет участие в программе «Вечерний Ургант»

Официальный твиттер футбольного клуба «Ростова» сообщил о том, что сегодня 17-летний вратарь Денис Попов примет участие в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Попов дебютировал в РПЛ 19 июня в выездном матче против «Сочи». Из-за шести случаев заражения коронавирусом в команде Валерия Карпина «Ростову» пришлось сыграть 23-м туре молодежным составом.

«Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, но Попов отразил 15 ударов в створ, включая пенальти Антона Заболотного, и был признан лучшим игроком матча по версии «Матч ТВ».