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23 июня 08:09
автор: Шарафудинов Виктор

«Ювентус» обыграл «Болонью» в гостях. Забивали Роналду и Дибала

Туринский клуб продолжает лидировать после возобновление чемпионата Италии.

Матч 27-го тура серии А «Болонья» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.

На 23-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который заработал Маттейс Де Лигт, а на 36-й Пауло Дибала направил мяч в верхний угол после паса пяткой в исполнении Федерико Бернардески.

Туринцы завершили встречу вдесятером. В компенсированное время второго тайма второе предупреждение получил Данило (90+1).

Криштиану Роналду занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Португалец отличился 23 раза. Больше голов только у форварда «Лацио» Чиро Иммобиле (27).

С четырьмя победами подряд «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице. У команды Маурицио Сарри 66 очков, а у ближайшего преследователя «Лацио» – 62. Римляне завтра 24 июня сыграют на выезде с «Аталантой».

«Болонья» занимает десятую строчку, имея 34 очка.

26 июня «Ювентус» примет «Лечче». 28 июня «Болонья» сыграет в Генуе с местной «Сампдорией».

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