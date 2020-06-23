Селюк рассказал о состоянии здоровья Каборе, который заразился коронавирусом

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии здоровья своего клиента Шарля Каборе, который выступает за московское «Динамо».
Ранее клуб официально подтвердил наличие коронавируса у Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Нжи.
«Шарль третий день в госпитале, – написал Селюк в твиттере. – У него все хорошо. Большое спасибо футбольному клубу «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь».
Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо ФК Динамо Москва @FCDM_official и врачам за оперативную и профессиональную помощь pic.twitter.com/sBsZ3fNtQr— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) June 23, 2020