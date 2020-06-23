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23 июня 14:52
автор: Виктор Шарафудинов

Селюк рассказал о состоянии здоровья Каборе, который заразился коронавирусом

На прошлой неделе «Динамо» пришлось пропустить матч против «Краснодара».

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии здоровья своего клиента Шарля Каборе, который выступает за московское «Динамо».

Ранее клуб официально подтвердил наличие коронавируса у Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Нжи.

«Шарль третий день в госпитале, – написал Селюк в твиттере. – У него все хорошо. Большое спасибо футбольному клубу «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь».

Матч 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. В субботу 27 июня бело-голубые должны сыграть дома с ЦСКА.

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