Селюк рассказал о состоянии здоровья Каборе, который заразился коронавирусом

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о состоянии здоровья своего клиента Шарля Каборе, который выступает за московское «Динамо».

Ранее клуб официально подтвердил наличие коронавируса у Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Нжи.

«Шарль третий день в госпитале, – написал Селюк в твиттере. – У него все хорошо. Большое спасибо футбольному клубу «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь».