Никита Колдунов: Я забил свой первый мяч в РПЛ, никак не отреагировать на это было сложно

- Я забил свой первый мяч в РПЛ. Для каждого футболиста это запоминающееся событие, и никак не отреагировать на это было сложно. Но если бы у меня была возможность отмотать время назад, постарался бы сделать невозмутимое лицо, - приводит слова Колдунова RT.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи с тем, что «Сочи» отказался от переноса матча, в заявку ростовской команды на игру вошли 18 человек из клубной академии.