Тренер «Барселоны» Сетьен: Мы взяли три очка. Посмотрим, как сыграет «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Очень сложный матч. Тяжело добиться победы, когда у тебя проблемы с точностью и проворством. Думаю, мы исправим это.

Нам удалось взять три очка, а это самое главное. Посмотрим, как сыграет наш прямой конкурент», – цитирует специалиста Marca.

В данный момент «Барселона» занимает первое место, набрав 68 очков. Мадридцы уступают сине-гранатовым три очка, однако, имеют игру в запасе.

24 июня команда Зинедина Зидана примет на домашней арене «Мальорку». Встреча стартует в 23.00 мск.