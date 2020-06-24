«Понсе сыграл как Джокер». Ребров – о матче с тульским «Арсеналом» (фото)

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров оставил запись в соцсети после гостевой встречи с тульским «Арсеналом» в 23-м туре РПЛ.

«Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда!

Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева это первый мяч в официальных играх за «Спартак». Коля Рассказов – уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество.

Все авторы забитых в Туле спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «Спасибо врачам». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон вам», – написал Ребров, выложив следующие фото: