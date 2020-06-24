ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 июня 12:15
автор: Артур Гичунцев

«Понсе сыграл как Джокер». Ребров – о матче с тульским «Арсеналом» (фото)

Красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров оставил запись в соцсети после гостевой встречи с тульским «Арсеналом» в 23-м туре РПЛ.

«Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда!

Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева это первый мяч в официальных играх за «Спартак». Коля Рассказов уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество.

Все авторы забитых в Туле спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «Спасибо врачам». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон вам», – написал Ребров, выложив следующие фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карвалью может перейти из «Бетиса» в «Лестер»Apple представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 14Новый Apple iMac 2020 лишится функции Face IDГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Кампль продлил контракт с «РБ Лейпциг»
Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию».
24.06.2020 13:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать
Игрок недоволен отношением тренера и готов покинуть команду.
24.06.2020 12:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Понсе сыграл как Джокер». Ребров – о матче с тульским «Арсеналом» (фото)
Красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
24.06.2020 12:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Милана» рассказал о состоянии Ибрагимовича
Ранее 38-летний форвард получил травму камбаловидной мышцы правой голени.
24.06.2020 11:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сын Гогричиани стал игроком ЦСКА (фото)
Футболист находился в системе армейцев с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «Краснодар».
24.06.2020 11:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Давид Луиз продлил контракт с «Арсеналом»
Ранее бразилец выступал за «Челси».
24.06.2020 10:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Барселоны» Сетьен: Мы взяли три очка. Посмотрим, как сыграет «Реал»
Гол Ивана Ракитича вернул каталонцев на первое место в таблице.
24.06.2020 10:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» подписал 18-летнего форварда Кирилла Косарева
Он является воспитанником «Крыльев Советов».
24.06.2020 10:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Педро и Виллиан продлили контракты с «Челси»
В данный момент команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в таблице, набрав 51 очко.
24.06.2020 08:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: «Сельта» предложила за Смолова шесть млн евро
Ранее стало известно, что форвард отказался от перехода в «Зенит».
24.06.2020 08:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика