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24 июня 15:16
автор: Артур Гичунцев

Хамес Родригес: Хотел бы оказаться в команде, где смогу раскрыть свой потенциал

Ранее сообщалось, что колумбиец близок к переходу в «Атлетико».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес оценил свое положение в испанском клубе.

По информации прессы, у игрока конфликт с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом, который сообщил руководству о желании продать его по окончании сезона.

«Честно говоря, мне самому интересно, почему я не играю. В каждой команде есть костяк, и если ты не являешься его частью, то сложно проявить себя. Особенно, учитывая тот факт, что тебе дают играть всего несколько минут.

Зидан? У нас нет никаких проблем. У него свое видение игры. Не знаю, что ждет меня в будущем, но я хотел бы оказаться в команде, где смогу раскрыть свой потенциал», – цитирует колумбийца Marca.

Напомним, Хамес перешел в «Реал» летом 2014 года. Он был куплен у «Монако» за 75 млн евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи.

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