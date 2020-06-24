«Химки» проведут три спарринга, чтобы подготовиться к матчу против «Урала»

Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов рассказал о том, как подмосковная команда будет готовиться к полуфинальному матчу Кубка России против екатеринбургского «Урала».

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, а потому у химчан нет возможности проводить официальные встречи.

«Урал» – достойный соперник, хорошая команда, но играть можно, – сообщил Иванов в интервью ТАСС. – Ничего страшного я не увидел. Мы уже играли с такими соперниками. И с «Рубином», и с «Оренбургом». Конечно, игра будет непростая. У «Урала» есть игроки высокого качества в индивидуальном плане.

У нас запланированы три товарищеских матча, а у них будет по две игры в неделю. Для них это тоже будет определенный фактор. Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным».

Сегодня в четвертьфинале «Урал» на выезде победил «Шинник» со счетом 2:0.