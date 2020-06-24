«Манчестер Сити» собирается купить Кулибали

Итальянский «Наполи» по-прежнему собирается выгодно продать 29-летнего сенегальского центрального защитника Калиду Кулибали после завершения нынешнего сезона.

Журналист The Sunday Times Данкан Кастлс сообщает, что «Манчестер Сити» стал фаворитом в заочной борьбе за трансфер Кулибали с «Ливерпулем». Сам сенегалец уже дал свое согласие на переход в команду Хосепа Гвардиолы.

Ранее СМИ сообщали, что от покупки защитника «Наполи» отказался «Пари Сен-Жермен», поскольку неаполитанцы намерены заработать на продаже Кулибали не менее 110 миллионов евро.

В 2014 году «Наполи» приобрел защитника у бельгийского «Генка» за 7,75 млн евро. Нынешнюю трансферную стоимость футболиста оценивают в 70 млн. В текущем сезоне Кулибали провел 16 игр в серии А и 6 в Лиге чемпионов.