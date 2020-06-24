«Войводина» выиграла Кубок Сербии, победив по пенальти «Партизан»

В Нише состоялся финал Кубка Сербии. Основное и дополнительное время матча «Войводина» – «Партизан» завершились вничью 2:2. В серии пенальти команда из Нови-Сада победила белградский клуб 4:2.

По ходу встречи «Войводина» вела 2:0. На 37-й минуте отличился Милян Вукадинович, а на 55-й – Петар Божич.

«Партизан» отквитал один мяч на 81-й стараниями Филипа Стевановича, а на исходе компенсированного времени Страхиня Павлович точным ударом перевел игру в экстра-тайм (90+6).

Тем не менее, в серии пенальти «Войводина» оказалась удачливее. Клуб из Нови-Сада завоевал трофей во второй раз в истории.