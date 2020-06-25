Валерий Карпин: Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» и «Динамо» изменена из-за форс-мажора?

«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар» - «Динамо» изменена из-за форс-мажора!?», - написал Карпин в своем инстаграме.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в совместном заявлении пояснили, что «ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором».

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.