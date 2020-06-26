«Динамо» – ЦСКА. Московское дерби прокомментируют Трушечкин и Моссаковский

«Матч ТВ» назначил комментаторов на матч 24-го тура чемпионата России «Динамо» – ЦСКА.
Встречу отработают Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский. Перед началом игры, в перерыве и после матча состоится включение студии, где ведущим выступит Сергей Кривохарченко, а в качестве эксперта – бывший футболист ЦСКА и сотрудник «Динамо» Роман Широков.
Подробное расписание выглядит так:
26 июня
17:50. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Ахмат» – «Сочи», комментатор Нобель Арустамян.
20:20. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Зенит» – «Крылья Советов», комментаторы Константин Генич и Тимур Журавель.
27 июня
13:50. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Оренбург» – «Краснодар», комментатор Дмитрий Шнякин.
16:20. «Матч ТВ», «Спартак» – «Уфа», комментаторы Александр Шмурнов и Александр Аксенов.
17:25. «Матч Премьер», «Рубин» – «Локомотив», комментаторы Георгий Черданцев и Роман Титов.
18:25. «Матч ТВ», «Динамо» – ЦСКА, комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский.
19:55. «Матч Премьер», «Ростов» – «Арсенал», комментатор Денис Казанский.
28 июня
16:20 «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Урал» – «Тамбов», комментаторы Роман Нагучев и Борис Аболин.