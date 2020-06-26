ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 июня 09:54
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» – ЦСКА. Московское дерби прокомментируют Трушечкин и Моссаковский

Встреча состоится 27 июня.

«Матч ТВ» назначил комментаторов на матч 24-го тура чемпионата России «Динамо» – ЦСКА.

Встречу отработают Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский. Перед началом игры, в перерыве и после матча состоится включение студии, где ведущим выступит Сергей Кривохарченко, а в качестве эксперта – бывший футболист ЦСКА и сотрудник «Динамо» Роман Широков.

Подробное расписание выглядит так:

26 июня

17:50. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Ахмат» – «Сочи», комментатор Нобель Арустамян.

20:20. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Зенит» – «Крылья Советов», комментаторы Константин Генич и Тимур Журавель.

27 июня

13:50. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Оренбург» – «Краснодар», комментатор Дмитрий Шнякин.

16:20. «Матч ТВ», «Спартак» – «Уфа», комментаторы Александр Шмурнов и Александр Аксенов.

17:25. «Матч Премьер», «Рубин» – «Локомотив», комментаторы Георгий Черданцев и Роман Титов.

18:25. «Матч ТВ», «Динамо» – ЦСКА, комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский.

19:55. «Матч Премьер», «Ростов» – «Арсенал», комментатор Денис Казанский.

28 июня

16:20 «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Урал» – «Тамбов», комментаторы Роман Нагучев и Борис Аболин.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ливерпуль»: инструкция по чемпионству«Урал» вышел в полуфинал Кубка РоссииСудебное заседание по иску вдовы боксера Дадашева перенесено из-за коронавируса«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
«Мы прошли через это в 2017 году». «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ
Мерсисайдский клуб выиграл титул впервые за 30 лет.
26.06.2020 10:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Жамалетдинов будет выступать за «Лех» до фактического окончания сезона
Он принадлежит московскому ЦСКА.
26.06.2020 10:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джеррард поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии
Мерсисайдский клуб выиграл трофей впервые за 30 лет.
26.06.2020 10:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» – ЦСКА. Московское дерби прокомментируют Трушечкин и Моссаковский
Встреча состоится 27 июня.
26.06.2020 09:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Мерсисайдцы выиграли титул впервые за 30 лет.
26.06.2020 09:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
«Красные» опередили «Манчестер Юнайтед».
26.06.2020 08:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: Педро подпишет двухлетний контракт с «Ромой»
Ранее испанец продлил соглашение с «Челси» до конца этого сезона.
26.06.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии
В четверг «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 31-го тура английской премьер-лиги со счетом 2:1.
26.06.2020 00:12
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Челси»
Футболисты «Челси» обыграли «Манчестер Сити» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
26.06.2020 00:11
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика