«Динамо» – ЦСКА. Московское дерби прокомментируют Трушечкин и Моссаковский

«Матч ТВ» назначил комментаторов на матч 24-го тура чемпионата России «Динамо» – ЦСКА.

Встречу отработают Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский. Перед началом игры, в перерыве и после матча состоится включение студии, где ведущим выступит Сергей Кривохарченко, а в качестве эксперта – бывший футболист ЦСКА и сотрудник «Динамо» Роман Широков.

Подробное расписание выглядит так:

26 июня

17:50. «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Ахмат» – «Сочи», комментатор Нобель Арустамян.