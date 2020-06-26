Джеррард поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оставил запись в соцсети, посвященную победе бывшей команды в чемпионате Англии.

«Поздравляю всех, кто причастен к «Ливерпулю» с победой в премьер-лиге. Это невероятное достижение от фантастической команды, которая выступает с тренером мирового класса.

Также хочу отметить поддержку FSG (Fenway Sports Group – американская компания, которой принадлежит «Ливерпуль»). Ну и конечно фанаты, который ждали этого дня 30 лет. Да начнется вечеринка», – написал бывший капитан «красных» в своем Instagram.