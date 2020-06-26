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26 июня 10:27
автор: Артур Гичунцев

Жамалетдинов будет выступать за «Лех» до фактического окончания сезона

Он принадлежит московскому ЦСКА.

Российский нападающий Тимур Жамалетдинов останется в футбольном клубе «Лех» до конца текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, игрок был арендован у армейцев до 30 июня, однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Польши был прерван, из-за чего его окончание перенесли на другую дату.

Добавим, что Жамалетдинов провел за «Лех» в чемпионате страны семь матчей и отдал один голевой пас. Также на его счету победный гол в четвертьфинале Кубка Польши.

источник: ФК «Лех»
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