Жамалетдинов будет выступать за «Лех» до фактического окончания сезона

Российский нападающий Тимур Жамалетдинов останется в футбольном клубе «Лех» до конца текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, игрок был арендован у армейцев до 30 июня, однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Польши был прерван, из-за чего его окончание перенесли на другую дату.

Добавим, что Жамалетдинов провел за «Лех» в чемпионате страны семь матчей и отдал один голевой пас. Также на его счету победный гол в четвертьфинале Кубка Польши.