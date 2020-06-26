Игорь Шалимов: Последние минуты у нас какой-то печальный момент, будем разговаривать с ребятами

- Последние минуты у нас какой-то печальный момент. Перед перерывом могли второй пропустить. Будем разговаривать с ребятами, работать над концентрацией. Не пропусти мы в концовке тайма, то могли бы зацепиться за победу, - рассказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Ахмат» набрал 24 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 28 очками занимает десятое место. В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Сочи» на своем поле примет «Динамо».