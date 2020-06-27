«Атлетик» выиграл дома у «Мальорки»

Матч 32-го тура чемпионат Испании «Атлетик» – «Мальорка» завершился со счетом 3:1.

После первого тайма хозяева вели 2:0. На 16-й минуте Рауль Гарсия реализовал пенальти, который сам же и заработал, а на 24-й Ойхан Сансет пробил с правой после углового Унаи Лопеса.

На 70-й хорватский нападающий «Мальорки» Анте Будимир с 11-метрового отквитал один мяч, но на 90-й баски обезопасили свою победу стараниями Асьера Вильялибре.

«Атлетик» поднялся на девятое место, набрав 45 очков.

«Мальорка» находится в зоне вылета на 18-й позиции с 26 очками. У «Сельты», которая сегодня сыграет дома с «Барселоной» – 33, а у «Эйбара» – 32.