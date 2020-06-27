ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июня 20:37
автор: Виктор Шарафудинов

Гилерме в матче против «Рубина» сыграл сотый «сухой» матч в РПЛ

Вратарь «Локомотива» стал седьмым голкипером в истории чемпионата России, которому покорилось это достижение.

В 24-м туре чемпионата России «Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Для вратаря железнодорожников Гилерме эта встреча стала сотым сухим матчем в РПЛ.

Ранее отметку в 100 игр без пропущенных мячей в чемпионате России покорили Игорь Акинфеев (всего 208 «сухих» игр), Сергей Рыжиков (130), Сергей Овчинников (129), Вячеслав Малафеев (121), Александр Филимонов (118) и Роман Березовский (103).

Всего 34-летний Гилерме сыграл в РПЛ 257 игр. В российском чемпионате бывший вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» дебютировал в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составомСемак о матче с «Крыльями Советов»: каждая игра очень сложная и важнаяВ сеть попали характеристики сматртфона Samsung Galaxy A01 CoreБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Роббен возобновит карьеру в «Гронингене»
36-летний голландец пропустил один сезон после завершения контракта с «Баварией».
27.06.2020 21:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью. Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны
Безвыигрышная серия армейцев длится семь матчей.
27.06.2020 20:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гилерме в матче против «Рубина» сыграл сотый «сухой» матч в РПЛ
Вратарь «Локомотива» стал седьмым голкипером в истории чемпионата России, которому покорилось это достижение.
27.06.2020 20:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фортуна» вылетела во вторую бундеслигу, а «Вердер» сыграет в плей-офф
В чемпионате Германии завершился заключительный 34-й тур.
27.06.2020 20:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» (видео)
У каталонцев дублем отметился Луис Суарес.
27.06.2020 19:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» выездную победу над «Рубином»
Железнодорожники занимают второе место, на девять очков отставая от «Зенита».
27.06.2020 19:22
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Смолов забил «Барселоне» свой второй гол в испанском чемпионате (видео)
В феврале Федор поразил ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».
27.06.2020 19:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Хоффенхайм» разгромил дортмундскую «Боруссию», а «Бавария» – «Вольфсбург»
В Германии завершился национальный чемпионат.
27.06.2020 18:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«РБ Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов благодаря победам в 34-м туре
В Германии завершился 57-й чемпионат бундеслиги.
27.06.2020 18:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»
Красно-белые сохранили шестое место, но их может обойти «Динамо», если обыграет ЦСКА.
27.06.2020 18:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика