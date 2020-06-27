Гилерме в матче против «Рубина» сыграл сотый «сухой» матч в РПЛ

В 24-м туре чемпионата России «Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Для вратаря железнодорожников Гилерме эта встреча стала сотым сухим матчем в РПЛ.

Ранее отметку в 100 игр без пропущенных мячей в чемпионате России покорили Игорь Акинфеев (всего 208 «сухих» игр), Сергей Рыжиков (130), Сергей Овчинников (129), Вячеслав Малафеев (121), Александр Филимонов (118) и Роман Березовский (103).

Всего 34-летний Гилерме сыграл в РПЛ 257 игр. В российском чемпионате бывший вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» дебютировал в 2007 году.