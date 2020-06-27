«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» и помог «Динамо» в борьбе за второе место

Матч 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Заря» завершился вничью 0:0.

Игра состоялась в Киеве на НСК «Олимпийский». «Оранжево-черные» были номинальными хозяевами поля.

«Шахтер» досрочно выиграл чемпионат Украины и занимает первое место, имея 72 очка.

«Заря» идет на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка. У киевского «Динамо» – 55, команда Александра Михайличенко завтра 28 июня сыграет в гостях с «Десной».

Команда, которая займет в УПЛ второе место, получит место в квалификации Лиги чемпионов.