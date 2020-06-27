«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв в дополнительное время «Норвич»

Матч 1/4 финала Кубка Англии «Норвич» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:2.

На 51-й минуте счет открыл нигерийский нападающий «МЮ» Одион Игало, но на 75-й хозяева отыгрались стараниями Тодда Кантвелла, и победителя пришлось определять в дополнительное время.

На 118-й минуте после передачи Антони Марсьяля отличился защитник сборной Англии Гарри Магуайр и вывел манкунианцев в полуфинал Кубка.

«Норвич» с 89-й минуты играл вдесятером. За грубый фол прямую красную карточку получил швейцарский защитник Тимм Клозе.

Жеребьевка 1/2 финала состоится завтра 28 июня в перерыве матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». В остальных четвертьфиналах в воскресенье встретятся «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» и «Лестер» – «Челси».