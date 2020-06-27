Минское «Динамо» выиграло у БАТЭ в гостях

Матч 15-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ – «Динамо» (Минск) завершился со счетом 0:2.

Столичная команда обыграла 15-кратных чемпионов страны в Борисове впервые с 2015 года.

Оба мяча динамовцы организовали в середине второго тайма с интервалом в две минуты. На 64-й Евгений Шикавка замкнул навес Михаила Козлова точным ударом, а на 66-й вратаря хозяев Антона Чичкана огорчил уже сам Козлов.

Несмотря на поражение БАТЭ по итогам первого круга лидирует в белорусской высшей лиге. У борисовской команды 30 очков, а у ближайшего преследователя солигорского «Шахтера» – 27.

Минское «Динамо», с которым работает бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук, занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка.