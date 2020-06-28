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28 июня 15:50
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Крицюк дал согласие на трансфер в «Бешикташ»

Он выступает за «быков» с 2016 года.

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк покинет команду этим летом. Как сообщает En Son Haber, российский футболист подпишет контракт с «Бешикташем».

Отмечается, что игрок дал устное согласие спортивному директору Эрдалу Торуногуллару, однако, окончательное решение примут президент клуба Ахмет Нур Чеби и главный тренер команды Серген Ялчин.

Соглашение Крицюка с «Краснодаром» истекает 31 июля. Таким образом, он может сменить клубную прописку на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний вратарь отыграл во всех турнирах семь матчей, пропустил восемь мячей и два раза оставлял ворота «сухими».

источник: «Советский спорт»
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