СМИ: Крицюк дал согласие на трансфер в «Бешикташ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк покинет команду этим летом. Как сообщает En Son Haber, российский футболист подпишет контракт с «Бешикташем».

Отмечается, что игрок дал устное согласие спортивному директору Эрдалу Торуногуллару, однако, окончательное решение примут президент клуба Ахмет Нур Чеби и главный тренер команды Серген Ялчин.

Соглашение Крицюка с «Краснодаром» истекает 31 июля. Таким образом, он может сменить клубную прописку на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний вратарь отыграл во всех турнирах семь матчей, пропустил восемь мячей и два раза оставлял ворота «сухими».