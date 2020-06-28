Вилков назначен на матч «Тамбов» - «Зенит», Мешков рассудит «Ростов» и «Краснодар»

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Вилкову будут Алексей Воронцов и Антон Кобзев, резервным арбитром назначена Анастасия Пустовойтова, видеоассистентом - Николай Волошин.
30 июня (вторник)
«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара): судья - Алексей Сухой; VAR - Сергей Лапочкин.
ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва): судья - Алексей Еськов; VAR - Сергей Карасев.
1 июля (среда)
«Оренбург» (Оренбург) - «Урал» (Екатеринбург): судья - Евгений Кукуляк.
«Уфа» (Уфа) - «Рубин» (Казань): судья - Евгений Турбин; VAR - Павел Кукуян.
«Тамбов» (Тамбов) - «Зенит» (Санкт-Петербург): судья - Михаил Вилков; VAR - Николай Волошин.
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный): судья - Василий Казарцев; VAR - Кирилл Левников.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар» (Краснодар): судья - Виталий Мешков; VAR - Владислав Безбородов.
«Сочи» (Сочи) - «Динамо» (Москва): судья - Игорь Панин.