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28 июня 21:35

Вилков назначен на матч «Тамбов» - «Зенит», Мешков рассудит «Ростов» и «Краснодар»

Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым назначена на встречу 25-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Вилкову будут Алексей Воронцов и Антон Кобзев, резервным арбитром назначена Анастасия Пустовойтова, видеоассистентом - Николай Волошин.

30 июня (вторник)

«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара): судья - Алексей Сухой; VAR - Сергей Лапочкин.

ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва): судья - Алексей Еськов; VAR - Сергей Карасев.

1 июля (среда)

«Оренбург» (Оренбург) - «Урал» (Екатеринбург): судья - Евгений Кукуляк.

«Уфа» (Уфа) - «Рубин» (Казань): судья - Евгений Турбин; VAR - Павел Кукуян.

«Тамбов» (Тамбов) - «Зенит» (Санкт-Петербург): судья - Михаил Вилков; VAR - Николай Волошин.

«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный): судья - Василий Казарцев; VAR - Кирилл Левников.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар» (Краснодар): судья - Виталий Мешков; VAR - Владислав Безбородов.

«Сочи» (Сочи) - «Динамо» (Москва): судья - Игорь Панин.

источник: РФС
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