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28 июня 22:49

Фрэнк Лэмпард: Будем надеяться, что повреждение Пулишича не окажется серьезным

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется, что травма полузащитника Кристиана Пулишича не будет серьезной.

- Во втором тайме Кристиан почувствовал напряженность в икроножных мышцах, поэтому мы решили перестраховаться и заменить его. В ближайшие дни мы проведем углубленное обследование, но будем надеяться, что повреждение не будет серьезным, - цитирует Лэмпарда официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что Пулишич был заменен из-за повреждения на 72-й минуте кубковой встречи с «Лестером», в которой лондонцы одержали победу со счетом 1:0.

Добавим, что в полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

источник: ФК «Челси»
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