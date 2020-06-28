Фрэнк Лэмпард: Будем надеяться, что повреждение Пулишича не окажется серьезным

- Во втором тайме Кристиан почувствовал напряженность в икроножных мышцах, поэтому мы решили перестраховаться и заменить его. В ближайшие дни мы проведем углубленное обследование, но будем надеяться, что повреждение не будет серьезным, - цитирует Лэмпарда официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что Пулишич был заменен из-за повреждения на 72-й минуте кубковой встречи с «Лестером», в которой лондонцы одержали победу со счетом 1:0.

Добавим, что в полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед».