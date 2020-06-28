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28 июня 23:25

АЕК под руководством Карреры уступил «Олимпиакосу», прервав свою серию из 11 матчей без поражений

Футболисты АЕКа проиграли «Олимпиакосу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Греции со счетом 1:2.

В составе гостей голами отметились Юссеф Эль-Араби (38-я минута) и Мохамед Камара (45), у хозяев поля отличился Серхио Араужо (66).

Отметим, что АЕК прервал свою серию матчей без поражений в чемпионате Греции, которая насчитывала 11 игр.

После этой встречи «Олимпиакос» набрал 78 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата, АЕК с 56 очками располагается на третьем месте.

В следующем туре АЕК на выезде встретится с ПАОКом, а «Олимпиакос» на своем поле примет ОФИ.

источник: «Советский спорт»
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АЕК под руководством Карреры уступил «Олимпиакосу», прервав свою серию из 11 матчей без поражений
Футболисты АЕКа проиграли «Олимпиакосу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Греции со счетом 1:2.
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