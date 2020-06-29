«Нужны игроки другого уровня». Ван Перси дал совет руководству «Арсенала»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Робин ван Перси считает, что игрокам столичного клуба следует изменить свой менталитет.
Также он подчеркнул, что команда должна поработать над игрой в обороне, поскольку пропускает много мячей после подачи с фланга.
«Видич и Фердинанд бились насмерть. Они делали все, чтоб сохранить ворота, поэтому защитникам «Арсенала» следует брать с них пример.
Впрочем, ничего нового. Эта проблема была еще при мне. Не хочу сказать, что нынешние защитники плохие, просто команде нужны игроки другого уровня», – цитирует голландца Goal.
В данный момент «Арсенал» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 43 очка.