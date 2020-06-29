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29 июня 10:29
автор: Артур Гичунцев

«Нужны игроки другого уровня». Ван Перси дал совет руководству «Арсенала»

Голландец выступал за «пушкарей» с 2004 по 2012 год.

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Робин ван Перси считает, что игрокам столичного клуба следует изменить свой менталитет.

Также он подчеркнул, что команда должна поработать над игрой в обороне, поскольку пропускает много мячей после подачи с фланга.

«Видич и Фердинанд бились насмерть. Они делали все, чтоб сохранить ворота, поэтому защитникам «Арсенала» следует брать с них пример.

Впрочем, ничего нового. Эта проблема была еще при мне. Не хочу сказать, что нынешние защитники плохие, просто команде нужны игроки другого уровня», – цитирует голландца Goal.

В данный момент «Арсенал» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 43 очка.

После возобновления сезона команда Микеля Артеты провела три матча – уступила «Манчестер Сити» (0:3), проиграла «Брайтону» (1:2) и победила «Саутгемптон» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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«Нужны игроки другого уровня». Ван Перси дал совет руководству «Арсенала»
Голландец выступал за «пушкарей» с 2004 по 2012 год.
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