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29 июня 18:53
автор: Антон Липкин

В следующем сезоне чернокожим тренерам в Англии помогут с трудоустройством

Премьер-лига и Ассоциация профессиональных футболистов помогут как минимум шести тренерам найти работу в начале сезона-2020/2021.

В Англии разработали схему, которая поможет трудоустраиваться тренерам из числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

В ближайшее время шесть бывших игроков, которые подходят под эти категории, получат работу на 23 месяца в клубах чемпионшипа и двух следующих дивизионах.

Ожидается, что тренеры начнут работать уже в начале сезона-2020/2021. Они будут трудоустроены либо в клубных академиях, либо в штабе основных команд. Для каждого тренера разработают индивидуальные обучающие и развивающиеся программы.

Проект финансируется совместно премьер-лигой и ассоциацией, а его участники будут получать стипендию от клубов-работодателей.

«Крайне важно, чтобы не существовало никаких барьеров для трудоустройства тренеров, – заявил исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс. – Нам нужны больше тренеров из числа этнических меньшинств, чтобы футбол предоставлял больше возможностей».

Отметим, что поводом к антирасистским мерам и акциям послужило убийство полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

источник: АПЛ
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