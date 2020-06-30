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30 июня 20:43
автор: Виктор Шарафудинов

Кубок африканских наций перенесли на 2022 год из-за пандемии

Изначально турнир собиралась провести в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2021-го.

Официальный сайт Африканской конфедерации футбола (CAF) сообщил о переносе о следующего Кубка африканских наций с 2021 года на 2022-й.

«После консультаций со всеми заинтересованными сторонами и с учетом текущей глобальной ситуации из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен на январь 2022 года. Даты проведения финального турнира и оставшихся матчей отборочной кампании будут сообщены в установленном порядке», – сказано в заявлении CAF.

Также африканская конфедерация сообщила об отмене женского Кубка Африки 2020 года, который отказалась проводить ДР Конго, и приняла решение о проведении Лиги чемпионов и Кубка CAF. Оба клубных турнира будут доиграны в сентябре в формате «финала четырех».

Вдобавок, CAF объявила о выделении дополнительно 16,2 миллиона долларов для оказания помощи национальным ассоциациями в связи с финансовыми последствиями пандемии.

Предыдущий Кубок африканских наций состоялся в Египте летом прошлого года. Победителем турнира стала сборная Алжира.

источник: Африканская конфедерация футбола
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