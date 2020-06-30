ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича, одержав первую победу в нынешнем году

Матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 2:0.

На 27-й минуте счет открыл Никола Влашич.

Хорват пробил правой с 18 метров после передачи Марио Фернандеса. У Александра Максименко был шанс парировать удар Влашича, но от рук голкипера красно-белых мяч отскочил в сетку.

Таким образом, армейцы прервали 3-матчевую безголевую серию Прошлый раз команда Гончаренко забивала 9 марта, когда в 21-м туре уступили «Ростову» в гостях со счетом 2:3.

В компенсированное время Влашич оформил дубль (90+6), завершив контратаку после передачи Арнора Сигурдссона и перебросив мяч за спину Максименко.