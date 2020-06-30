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ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича, одержав первую победу в нынешнем году
30 июня 22:29
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Влашича, одержав первую победу в нынешнем году

Команда Виктора Гончаренко прервала долгую неудачную серию.

Матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 2:0.

На 27-й минуте счет открыл Никола Влашич.

Хорват пробил правой с 18 метров после передачи Марио Фернандеса. У Александра Максименко был шанс парировать удар Влашича, но от рук голкипера красно-белых мяч отскочил в сетку.

Таким образом, армейцы прервали 3-матчевую безголевую серию Прошлый раз команда Гончаренко забивала 9 марта, когда в 21-м туре уступили «Ростову» в гостях со счетом 2:3.

В компенсированное время Влашич оформил дубль (90+6), завершив контратаку после передачи Арнора Сигурдссона и перебросив мяч за спину Максименко.

«Спартаку» пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 77-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник сборной России Роман Зобнин. Он был наказан за то, что ударил локтем хавбека армейцев Ивана Облякова. Рефери Алексей Еськов окончательное решение принял после просмотра видео.

ЦСКА не мог выиграть в чемпионате семь матчей кряду, четырежды сыграв вничью ничьи и потерпев три поражения. Предыдущую победу в РПЛ армейцы одержали 24 ноября прошлого года (1:0 дома против «Крыльев Советов»).

Команда Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, а «Спартак» – шестое (32).

4 июля состоятся матчи «Спартак» – «Тамбов» и «Ахмат» – ЦСКА.

Чемпионат России

25-й тур

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Влашич, 27.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Васин, 90+2), Марадишвили, Обляков, Кучаев (Сигурдссон, 81), Марио Фернандес, Влашич, Чалов (Бистрович, 68).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Зобнин, Умяров, З.Бакаев (Маркитесов, 90), Айртон Лукас, Э.Понсе (Мирзов, 82), Соболев.

Предупреждения: Чалов, 41, Щенников, 43, Набабкин, 51, Бистрович, 74, Марио Фернандес, 85 – Маслов, 22, Жиго, 37.

Удаление: Зобнин, 77 (удар соперника локтем).

Судья: Еськов (Москва).

Москва. «ВЭБ Арена».

источник: «Советский спорт»
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