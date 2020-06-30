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30 июня 22:36
автор: Виктор Шарафудинов

«Мальорка» разгромила «Сельту». Смолов отыграл один тайм и не забил

Команда из Виго уступила с крупным счетом прямому конкуренту в борьбе за выживание.

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Мальорка» – «Сельта» завершился со счетом 5:1.

Хозяева добились крупного перевеса еще в первом тайме. На 13-й минуте хорватский нападающий Анте Будимир открыл счет, реализовав пенальти, на 27-й Хуан Эрнандес забил ударом с правой из центра штрафной, а на 40-й после передачи японца Такефусы Кубо отличлися Алехандро Посо.

На 50-й Яго Аспас с 11-метрового, который заработал Санти Мина, сократил отставание галисийцев, однако затем «Сельта» пропустила еще дважды. На 52-й Будимир оформил дубль, а итоговый счет 5:1 установил Сальва Севилья, что помогло Кубо записать себе в статистику еще один результативный пас.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов начинал игру на скамейке запасных. Перед вторым Федор заменил турецкого полузащитника Окая Йокушлу. За отведенное время ему время Смолов нанес один неточный удар и совершил два фола.

«Сельта» занимает 17-е место с 34 очками, а «Мальорка» – 18-е (29), находясь в зоне вылета.

Островитяне выиграли впервые после рестарта, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию (одна ничья и четыре поражения) и впервые в нынешнем сезоне забили больше четырех голов.

3 июля «Мальорка» сыграет в гостях с «Атлетиком», а «Сельта» 4 июля примет «Бетис».

источник: «Советский спорт»
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