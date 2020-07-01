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«Зенит» в компенсированное время матча вырвал победу у «Тамбова»
01 июля 19:24

«Зенит» в компенсированное время матча вырвал победу у «Тамбова»

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Тамбовом» в выездном матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились Сердар Азмун (43-я минута) и Эмилиано Ригони (90+1), у тамбовского клуба отличился Валерий Чуперка (88, пен.)

После этой игры «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. «Тамбов» с 25 очками после этого поражения опустился на 14-е место.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» на выезде встретится со «Спартаком».

РПЛ
25-й тур
«Тамбов» (Тамбов) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Гол: Чуперка, 88, с пенальти – Азмун, 43. Ригони, 90+1.

«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Юрганов, Рыбин (Шляков, 65), Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Костюков (Федчук, 80), Чуперка, Мелкадзе, Обухов.

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Иванович, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Малком, Азмун (Ригони, 67), Дзюба.

Предупреждение: Чуперка, 12.
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

источник: «Советский спорт»
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