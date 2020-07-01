«Зенит» в компенсированное время матча вырвал победу у «Тамбова»

В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились Сердар Азмун (43-я минута) и Эмилиано Ригони (90+1), у тамбовского клуба отличился Валерий Чуперка (88, пен.)

После этой игры «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. «Тамбов» с 25 очками после этого поражения опустился на 14-е место.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» на выезде встретится со «Спартаком».

РПЛ

25-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Гол: Чуперка, 88, с пенальти – Азмун, 43. Ригони, 90+1.