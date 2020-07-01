Игорь Шалимов: Что я сделал с командой и Глушаковым? Пауза пошла на пользу

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Назовите ключевые моменты игры.

– Второй гол и особенно третий, который успокоил всю ситуацию, потому что мы были под приличным давлением в концовке игры, – сказал Шалимов.

– Согласны, что в РПЛ побеждают те, кто действует осторожнее?

– Нет. Осторожно начинаешь действовать, когда выигрываешь, а при счете 0:0 многие команды играют агрессивно.

– Что вы сделали с Глушаковым и всей командой за время паузы?

– Пауза пошла нам на пользу. Мы и до паузы играли неплохо. Подготовили команду, Денис прошел полностью сборы, неплохо готов физически. Игрок он классный. У нас в команде опытные игроки, которые могут играть в контроль мяча, что во многих моментах, не только в этом матче, получалось.

Напомним, ранее после возобновления чемпионата «Ахмат» победил «Крылья Советов» (4:2) и сыграл вничью с «Сочи» (1:1).