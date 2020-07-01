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01 июля 21:58

«Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти

Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Сочи» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:1. В составе московского клуба голом отметился Николай Комличенко (57-я минута, пен.), у сочинской команды отличился Александр Кокорин (90+2, пен.).

Отметим, что на 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Тони Шуньич.

После этой игры «Динамо» набрало 32 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 29 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Арсенала», а «Сочи» в гостях встретится с «Локомотивом».

РПЛ
25-й тур

«Сочи» – «Динамо» - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Комличенко, 57, пен. 1:1 – Кокорин, 90+2, пен.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов (Карапетян, 85), Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Новосельцев (Нобоа, 76), Кокорин, Заболотный (Полоз, 65).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Рауш (Комличенко, 46), Жоаозиньо, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 46), Морозов, Игбоун (Плиев, 65), Панченко (Филипп, 46; Рыков, 75).

Предупреждения: Шуньич (4), Цаллагов (36), Ордец (45), Миладинович (56), Мевля (56), Мостовой (62), Комличенко (80), Морозов (90).

Удаление: Шуньич (73).

источник: «Советский спорт»
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автор: Дмитрий Аполоник
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