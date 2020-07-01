«Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:1. В составе московского клуба голом отметился Николай Комличенко (57-я минута, пен.), у сочинской команды отличился Александр Кокорин (90+2, пен.).

Отметим, что на 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Тони Шуньич.

После этой игры «Динамо» набрало 32 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 29 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Арсенала», а «Сочи» в гостях встретится с «Локомотивом».

РПЛ

25-й тур