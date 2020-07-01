«111 минут 15 секунд». Матч «Ростова» и «Краснодара» стал самым продолжительным в истории РПЛ

«Команды провели на поле 111 минут 15 секунд: два тайма плюс добавленное время после первого и второго таймов», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что счет на 13-й минуте игры открыл шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг, на 101-й минуте встречи полузащитник «Ростова» Ивелин Попов точным ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие.

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов» после поражения с 42 очками занимает четвертое место.