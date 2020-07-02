ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июля 15:39
автор: Артур Гичунцев

Экс-игрок «Барселоны» Дюгарри: Месси – аутист

Чемпион мира и Европы вступился за Гризманна.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о конфликте Антуана Гризманна и Лионеля Месси.

«Кого Гризманн боится? Этого полутораметрового парня, который еще и аутист? Антуан должен вести себя как мужик.

В течение года люди говорят об их конфликте. Антуану следует поговорить с ним и закрыть проблему. Да, я согласен, Месси вообще не пасует на него, но это не новость», – цитирует Дюгарри RMC.

29-летний Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года. Он был куплен у «Атлетико» за 120 млн евро. По слухам, Месси был против его перехода, поскольку годом ранее нападающий отказался от трансфера на «Камп Ноу».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В следующем сезоне матчи РПЛ будут играться новым мячомNissan объявила дату мировой премьеры нового кроссовера AriyaОт нуля до девяти. Цифровой обзор 24-го тура РПЛБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниУдар без замаха. «Король Кунг-Фу» нокаутировал охранника НеймараРумынка, о которой мечтает весь мир
Экс-игрок «Барселоны» Дюгарри: Месси – аутист
Чемпион мира и Европы вступился за Гризманна.
02.07.2020 15:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бавин признан лучшим игроком «Урала» в июне
Воспитанник ЦСКА выступает в команде Дмитрия Парфенова с 2017 года.
02.07.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов-2020/21
Текущий розыгрыш трофея завершат в августе. Он был сдвинут из-за пандемии коронавируса.
02.07.2020 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов
Питерский клуб оформил путевку за пять туров до конца сезона.
02.07.2020 12:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Атлетико» поддержал Гризманна
Француз выступал за «матрасников» с 2014 по 2019 год.
02.07.2020 12:32
Футбол
Аджоев прокомментировал уход Черевченко с должности главного тренера «Арсенала»
Специалист возглавил команду в ноябре 2018 года.
02.07.2020 12:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Виллиан – первый игрок в АПЛ за четыре года, оформивший дубль со стандартных положений в одном матче
В 2016 году это сделал Сеск Фабрегас.
02.07.2020 11:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семь футболистов покинули «Томь»
В минувшем сезоне ФНЛ команда заняла девятое место.
02.07.2020 11:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Эмери может возглавить «Фиорентину»
Он известен в России по работе с московским «Спартаком».
02.07.2020 11:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сане прошел медосмотр в «Баварии» (видео)
Ранее он выступал за «Шальке 04».
02.07.2020 10:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика