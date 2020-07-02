Экс-игрок «Барселоны» Дюгарри: Месси – аутист

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о конфликте Антуана Гризманна и Лионеля Месси.

«Кого Гризманн боится? Этого полутораметрового парня, который еще и аутист? Антуан должен вести себя как мужик.

В течение года люди говорят об их конфликте. Антуану следует поговорить с ним и закрыть проблему. Да, я согласен, Месси вообще не пасует на него, но это не новость», – цитирует Дюгарри RMC.

29-летний Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года. Он был куплен у «Атлетико» за 120 млн евро. По слухам, Месси был против его перехода, поскольку годом ранее нападающий отказался от трансфера на «Камп Ноу».