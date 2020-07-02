«Вердер» и «Хайденхайм» сыграли вничью в первом матче плей-офф за место в бундеслиге

Первый матч плей-офф за место в первой бундеслиге «Вердер» – «Хайденхайм» завершился со счетом 0:0.

Хозяевам пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 87-й минуте за второе предупреждение был удален финский защитник Никлас Мойсандер.

Бременский клуб занял 16-е место в чемпионате Германии, который завершился на минувшей неделе, а «Хайденхайм» финишировал третьим во втором дивизионе.

В прошлом «Вердер» четырежды становился чемпионом страны, а команда из земли Баден-Вюртемберг никогда в элитном дивизионе не выступала.