«Бавария» объявила о трансфере Сане из «Манчестер Сити»

Официальный сайт мюнхенской «Баварии» объявил о переходе 24-летнего нападающего сборной Германии Лероя Сане из «Манчестер Сити».

Контракт заключен до 30 июня 2025 года. Со следующей недели Сане начнет подготовку к сезону-2020/21 в составе мюнхенской команды.

«Бавария» собиралась приобрести Сане еще прошлым летом, но в августовском матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» Лерой получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Форвард вернулся в строй лишь к концу февраля, однако до паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса успел провести лишь одну встречу за резервистов «Манчестер Сити». 22 июня футболист немецкой сборной отыграл 11 минут в домашнем матче «горожан» против «Бернли» в чемпионате Англии (5:0).

Если в прошлом году шла речь о трансфере за сто миллионов евро, то сейчас «Бавария» оформила переход Сане за 45 миллионов. В августе 2016 года «Манчестер Сити» заплатил за нападающего 52 млн «Шальке», клубу, в которой Лерой начал профессиональную карьеру.

Всего Сане сыграл за манчестерскую команду 135 матчей, забив 39 мячей и сделав 45 результативных передач.