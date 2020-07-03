Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» ставит цель собрать лучших немецких футболистов

Официальный сайт «Баварии» опубликовал заявление Карла-Хайнца Румменигге по поводу перехода нападающего сборной Германии Лероя Сане из «Манчестер Сити».

«Мы счастливы, что можем поприветствовать Сане в «Баварии», – заявил председатель правления мюнхенского клуба. – Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свои качества, в том числе и в национальной сборной Германии.

Мы ставим перед собой цель собрать в «Баварии» лучших немецких футболистов. Подписание контракта с Лероем подчеркивает это намерение.

Я хотел бы поблагодарить нашего спортивного директора Хасана Салихамиджича за успешное осуществление этого трансфера».

«Бавария» собиралась приобрести Сане еще прошлым летом, но в августовском матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» Лерой получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена.