Матч за Суперкубок России может пройти зимой за границей

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о планах лиги по организации следующего матча за Суперкубок России.

«Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом, – сообщил Суворов в интервью ТАСС. – При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва.

Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено, в первую очередь, логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами. Заграницу не исключаем».

6 июля прошлого года «Зенит» и «Локомотив» разыграли Суперкубок России в Москве на арене «Динамо». Железнодорожники под руководством Юрия Семина победили петербургскую команду со счетом 3:2.