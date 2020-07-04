В Армении скандал с договорными матчами. 45 человек отстранены от футбола пожизненно

Федерация футбола Армении дисквалифицировала пять клубов первой лиги «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван» за участие в договорных матча.

Вот, что сказано в заявлении опубликованном на официальном сайте федерации:

«Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки».

Исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение турнира первой лиги чемпионата Армении. Решения о победителе первой лиги и формате следующего сезона будут приниматься в ходе дальнейших заседаний исполкома ФФА после принятия решений о возможных апелляциях со стороны вовлеченных клубов.

В сезоне-2019/20 в армянской первой-лиге выступали 17 клубов. Сыграв по 28 и 27 матчей соответственно, в турнире лидировали «Ван» и ереванский «Локомотив», набрав по 70 очков. Победитель первенства должен был получить место в премьер-лиге.