Сетьен отказался комментировать вероятность ухода Месси из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен накануне завтрашнего матча 34-го тура чемпионат Испании провел пресс-конференцию.

Один из журналистов задал Сетьену вопрос о будущем Лионеля Месси.

«Я не буду спекулировать на эту тему, – цитирует ответ тренера каталонцев Marca. – Я ничего от него об этом не слышал, и новости не читал. Это не мое дело.

Месси хорошо работает на тренировках. Мы говорим с ним исключительно по делу. Обсуждаем те вещи, которые необходимо обсуждать, и ничего более. В каждое мгновение игры он максимально сосредоточен, и с возрастом его игра не стала хуже».

Матч «Вильярреал» – «Барселона» состоится завтра 5 июля и начнется в 23:00 по московскому времени. За пять туров до конца чемпионата команда Сетьена занимает второе место и отстает от мадридского «Реала» на четыре очка.