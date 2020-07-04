«Арсенал» в гостях победил «Динамо», с 35-й минуты играя в меньшинстве

Автором единственного гола стал нападающий туляков Евгений Луценко (17-я минута).

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Кирилл Комбаров.

После этой игры «Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 32 очками осталось на восьмом месте.

В следующем туре московская команды сыграет против «Урала», а тульский клуб дома встретится с «Крыльями Советов».

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26-й тур