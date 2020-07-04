«Арсенал» в гостях победил «Динамо», с 35-й минуты играя в меньшинстве

Автором единственного гола стал нападающий туляков Евгений Луценко (17-я минута).
На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Кирилл Комбаров.
После этой игры «Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 32 очками осталось на восьмом месте.
В следующем туре московская команды сыграет против «Урала», а тульский клуб дома встретится с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
26-й тур
«Динамо» – «Арсенал» - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Луценко, 17.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Рыков, Морозов (Соснин, 46), Юсупов (Хильемарк, 46), Нойштедтер (Панченко, 65), Жоаозиньо (Рауш, 61), Игбоун, Филипп, Комличенко.
«Арсенал»: Шамов, Денисов (Довбня, 46), Комбаров, Альварес, Беляев, Горбатенко, Ткачев (Пантелеев, 73), Костадинов, Лесовой (Ковалев, 84), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Луценко (Минаев, 73).
Предупреждения: Комбаров (20), Альварес (28), Костадинов (36), Юсупов (38), Игбоун (50), Лесовой (81), Хлусевич (84), Минаев (90).
Удаление: Комбаров (35).